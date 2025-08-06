ضغوط زملكاوية لضم أحمد عيد.. وتصعيد موهبة جديدة لحل أزمة الظهير الأيمن

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتجاهًا للاعتماد على علي نوفل، لاعب فريق الزمالك مواليد 2005، في مركز الظهير الأيمن خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تم تصعيده من قبل المدير الفني يانيك فيريرا، والذي أشاد بمجهوده في التدريبات.

وقال هشام، عبر برنامجه "بلس 90" المُذاع على فضائية "النهار":

"لا تزال هناك ضغوط من جانب نادي الزمالك لشراء عقد أحمد عيد، لاعب المصري، لتدعيم مركز الظهير الأيمن."

وأضاف: "البطاقة الدولية للاعب عدي الدباغ وصلت إلى القاهرة، وتم قيده في قائمة الفريق، وشارك في مران اليوم، وبات متاحًا للمشاركة في المباراة الأولى ببطولة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا."

وأكمل: "الدباغ يُجيد اللعب كجناح، لكنه يفضّل التواجد كمهاجم صريح، لأنه يرى أن أحد أسباب تراجع معدلاته التهديفية هو وجوده على الأطراف."