اعتداء صارخ.. أول تعليق عراقي على الضربات الأمريكية ضد مقرات الحشد الشعبي

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن استهداف مقرات الحشد الشعبي في القائم وجرف الصخر هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية ولا يساعد على التهدئة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الأعرجي على منصة “إكس” أن "استهداف مقرات الحشد الشعبي في القائم وجرف الصخر هو اعتداء وانتهاك صارخ للسيادة العراقية ولا يساعد على التهدئة".

وأضاف أنه "على الجانب الأمريكي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلا من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية".

وكانت القوات الأمريكية شنت ضربات جوية على 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران بالعراق.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات "ضرورية ودقيقة" في العراق.

وحسب شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال أوستن في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى مرتبطة بإيران.

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران".

وجاءت الضربات ردًا على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته مجموعة كتائب حزب الله التابعة لإيران على قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة فوكس نيوز.