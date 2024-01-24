رائحة كريهة داخل الشقة.. كشف ملابسات العثور على جثة عامل بالقليوبية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بعقار كائن بدائرة القسم.

بعد الانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ ملك (ربة منزل- مقيمة بذات العنوان) وعُثر على جثة لشخص مجهول الهوية وبسؤال مالكة الشقة قررت بعدم علمها بهوية المتوفـى وأن الشقة يقطنها طليقها (عاطل- مقيم بذات العنوان وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) ويتردد عليها من حين لآخر.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير، وبمواجهته قرر بأن كان بصحبة المجنى عليه (عامل "له معلومات جنائية") وحدث بينهما مشادة كلامية لخلافات مالية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته التى أودت بحياته فتركه داخل الشقة ولاذ بالهرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.