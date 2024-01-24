بقيمة 5,5 مليون جنيه|ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضربة استباقية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بمحافظات "الإسماعيلية والشرقية وسوهاج " قدرت قيمتها المالية بـ 5,5 مليون جنيه تقريباً).

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرىالمواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحةالمخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط(عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن(الإسماعيلية – الشرقية – سوهاج) .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى :-

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (عدد 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام).

مديرية أمن الشرقية

(عدد 4 أشخاص من بينهم سيدة " لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهمبدائرة مركز شرطة ديرب نجم.. وبحوزتهم (عدد 116طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,600 كيلو جرام – عدد 1100 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 2طبنجة – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سلاح أبيض – سيارتين - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" ).





مديرية أمن سوهاج





ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة البلينا ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش – 3 طلقات نارية – ميزان حساس).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,500,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.