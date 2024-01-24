عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بقيمة 5,5 مليون جنيه|ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية فى ضربة استباقية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بمحافظات "الإسماعيلية والشرقية وسوهاج " قدرت قيمتها المالية بـ 5,5 مليون جنيه تقريباً).

  

ضبط مزارع بعد ق.تله عاملا بسلاح نارى لخلافات بينهما في قنا

رائحة كريهة داخل الشقة.. كشف ملابسات العثور على جثة عامل بالقليوبية

 

إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرىالمواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحةالمخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط(عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن(الإسماعيلية – الشرقية – سوهاج) .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى :-

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (عدد 600 طربة لمخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرام).

 

مديرية أمن الشرقية

(عدد 4 أشخاص من بينهم سيدة " لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بترويج المواد المخدرة على عملائهمبدائرة مركز شرطة ديرب نجم.. وبحوزتهم (عدد 116طربة لمخدر الحشيش وزنت 11,600 كيلو جرام – عدد 1100 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – 2طبنجة – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سلاح أبيض – سيارتين - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" ).


 

مديرية أمن سوهاج


 

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة البلينا ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش – 3 طلقات نارية – ميزان حساس).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,500,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

ضبط مزارع بعد ق.تله عاملا بسلاح نارى لخلافات بينهما في قنا

رائحة كريهة داخل الشقة.. كشف ملابسات العثور على جثة عامل بالقليوبية

الصلح خير .. الأمن ينهي خصومات ثأرية بين 12 عائلة بأسيوط

سنة ورا سنة.. أغنية جديدة احتفالا بعيد الشرطة الـ 72| شاهد

67عاما على معركة النضال والكرامة.. كيف واجهه قوات الشرطة دبابات الجيش البريطانى

محكوم عليه بالحبس 112 سنة.. ضبط مدير شركة تسويق الكترونى بالجيزة

جريمة الجيزة.. كشف لغز سرقة دكتور داخل صيدلية في 6 أكتوبر

الداخلية: تحرك فورى تجاه شكوى طريق مرسى علم بالبحر الأحمر لحلها

ترشيحاتنا

اتحاد أمهات مصر يقدم مقترحاته لتطوير الثانوية العامة

خارجية فلسطين: نتنياهو يفرض أجندته الشخصية على العالم ويتفاخر بحرب الإبادة

بآيات من القرآن الكريم.. بدء الاحتفال بالذكري الـ72 لعيد الشرطة

جهود قطاع أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

يتجاوز كل ما سبق.. «أوتشا»: عدد شهداء الضفة خطير.. الأكبر منذ عام 2005

صورة تذكارية.. السيسي يتوسط رجال الشرطة احتفالا بعيدهم الـ72| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرح ورقص وغناء.. انتهاء تصوير وبينا ميعاد 2

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

فيديو

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

مي فخري بـ لوك جديد.. قصص وحكايات الفنانات قبل وبعد الحجاب

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ