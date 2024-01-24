ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة 3 عناصر إجرامية بالدقهلية

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة 3 عناصر إجرامية بالدقهلية بقصد الإتجار)





إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحةالمخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط ( 3 عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحةالنارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من إحدى المناطقالزراعية دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجووزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– دراجة نارية "بدونلوحات" - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400,000 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.