بمناسبة عيد الشرطة.. محافظ الأقصر يضع إكيلا من الزهور على النصب التذكاري

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، يرافقه مساعد وزير الداخلية اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.



وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر الأبرار.



حضر المراسم كل من اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ورئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي حسين، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، ورؤساء المدن، وعدد من قيادات المنطقة الجوية الجنوبية والفرقة 15 دفاع جو بالقوات المسلحة ، واللواء محمد الصاوي حكمدار مديرية أمن الأقصر، والسادة مساعدي مدير أمن الأقصر والقيادات الأمنية بالمديرية، وقيادات الجهات الرقابية والتنفيذية وقيادات الأزهر والأوقاف والكنائس بالمحافظة.



وعقب المراسم توجه المحافظ والمرافقين لمقر قوات الإنقاذ النهري بالأقصر، حيث تم تنفيذ عدد من العروض المائية لقوات الإنقاذ النهري وشرطة البيئة والمسطحات، حيث تم استعراض مهارات قوات الإنقاذ النهري، كما تم تنفيذ عرض اصطفاف لمركبات شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري فى نهر النيل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.



ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة واعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص والتفاني من أجل رفع راية مصر عالية، وذلك إلى جانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.

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