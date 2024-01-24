الصحف الكويتية| أمر أميري بتعيين محمد الصباح نائبًا للأمير.. الولايات المتحدة تناشد الصين المساعدة في كبح هجمات الحوثيين.. المقاومة ترفض اقتراحا إسرائيليا بوقف النار شهرين

الجيش الأمريكي يدمر صاروخين حوثيين في البحر الأحمر

المقاومة ترفض اقتراحا إسرائيليا بوقف النار شهرين مقابل الإفراج عن رهائن

غوتيريش: احتلال فلسطين يجب أن ينتهي ورفض حل الدولتين غير مقبول

كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتّجاه البحر الأصفر



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة الراي بصدور أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير طوال فترات غياب أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد؛ على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.

كما أشارت صحيفة القبس إلى صدور، مرسوم أميري بتولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الوطن أن الجيش الأمريكي قال في بيان، إنه نفذ ضربتين أخريين في اليمن في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، ودمر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون، كانا موجهين نحو البحر الأحمر، وكانا يستعدان للانطلاق.

الضربتان الأمريكيتان اللتان وقعتا في حوالي الساعة 23:30 بتوقيت غرينتش، هي الأحدث ضد الجماعة المتحالفة مع إيران، بسبب استهدافها لحركة الشحن في البحر الأحمر، وجاءت في أعقاب جولة أكبر من الضربات في اليوم السابق.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن، إن "هجماتهم تأتي تضامناً مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة".

وأوضحت صحيفة الراي اعلان أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الضربات الأميركية التي نُفذت في ساعة مبكرة اليوم، على قطاعين في العراق «لا تساعد على التهدئة» منددا بـ «اعتداء صارخ للسيادة العراقية».

وقال «على الجانب الأميركي الضغط لإيقاف استمرار العدوان على غزة بدلاً من استهداف وقصف مقرات مؤسسة وطنية عراقية»، في إشارة إلى الحشد الشعبي.

ذكرت صحيفة الوطن أن مسؤول مصري بارز قال إن إسرائيل اقترحت وقفا لإطلاق النار لشهرين تفرج بموجبه حركة "حماس" عن رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

وبموجب الاقتراح، سيتم السماح ليحيى السنوار وغيره من كبار قادة "حماس" في غزة بالانتقال إلى بلدان أخرى.

وقال المسؤول، الذي تحدث إلى "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "حماس" رفضت الاقتراح، وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أي رهينة أخرى، وهو ما يرفضه قادة إسرائيل حتى الآن.

وأضاف أن قادة "حماس" رفضوا أيضا مغادرة غزة، ويطالبون إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.



قالت صحيفة الوطن إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الثلاثاء، على أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين "ينبغي أن ينتهي" مؤكدا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

وقال جوتيريش خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط إن "النهاية الدائمة للنزاع لا يمكن أن تكون إلا بحل الدولتين" مشيرا إلى أن الفلسطينيين "يجب أن يروا دولة مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة تلبي طموحاتهم المشروعة وفق قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف أن "الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول. هذا الرفض وهذا الإنكار لحق الدولة للشعب الفلسطيني سيطيل النزاع الذي أصبح خطرا كبيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين".

دوليا، أفادت صحيفة الراي بأن صحيفة «فايننشال تايمز» نقلت اليوم الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث طهران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين.وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا مع كبار مسؤولين صينيين في الأشهر الثلاثة الماضية.



وأشارت صحيفة الوطن إلى فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي، بحسب ما أظهرت تقديرات نشرتها وسائل إعلام أميركية عديدة مساء الثلاثاء.

ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأقرّت هايلي بهزيمتها أمام ترامب، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.

وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتّحدة إنّ "هذا السباق لم ينته بعد"، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز (الرئيس جو) بايدن" بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر المقبل.



وذكرت صحيفة الجريدة أن الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، أنّ كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأربعاء، صواريخ كروز عديدة باتجاه البحر الأصفر، في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الذي تنتهجه بيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان إنّ "جيشنا رصد صواريخ كروز عديدة أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر، صباح اليوم، قرابة الساعة السابعة".

وأضاف البيان أنّ "المواصفات التفصيلية يتمّ تحليلها من كثب من قبل أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضتها عليها الأمم المتّحدة، بسبب إجرائها تجارب بالستية ونووية، أما الصواريخ المجنّحة (كروز) فلا تخضع تجاربها لأيّ حظر.