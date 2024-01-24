حرب غير متوقعة|صدمة زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا أدري كيف وصلنا لهذه الحال

عبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن صدمته مما أوقع فيه كيان الاحتلال نفسه بدخوله حرب مطولة سقطت فيها أرواح الصهاينة بشكل لم يتوقعه الاحتلال أبدًا.

وقال لابيد تعبيرًا عن صدمته :"لم تكن هذه الدولة حزينة مثل اليوم ولا أدري كيف وصلنا إلى هذا الحال".

أضاف زعيم المعارضة: "كل يوم يقتل مزيد من الجنود والأمل في عودة الأسرى يتضاءل".

وتابع لابيد منتقدًا مسلك نتنياهو في الحرب وإغراقه للاحتلال: "كان يجب إطلاق سراح الأسرى أولا ثم احتواء حماس ثانيًا".

وأردف لابيد: "أمننا لن يحققه فقط قتل السنوار وجنود الاحتياط يسألوننا عن أي دولة نقاتل".

وزعم لابيد: "لا أدري كيف تحولت إسرائيل من دولة عظمى إلى دولة محاطة بتنظيم إرهابي يخترق الحدود بسيارات دفع رباعي".

وسبق أن طالب لابيد بإسقاط حكومة نتنياهو وحكمه لأنه خطر على اسرائيل.

وتزامن مع تصريح لابيد تصريح لرئيس الوزارء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال فيه :" أنه لن يخضع للإرهاب وأنه يجب أن ينتصر حتى يعطي الأمل للبشرية بالقضاء على الإرهابيين".

وأمس قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء حكومته، أن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة “ستستغرق ستة أشهر”.