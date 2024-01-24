عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة سولاف درويش تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية أن عيد الشرطة لم يعد عيدا للشرطة المصرية وإنما أصبح عيداً لكل المصريين يحتفلون فيه بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقالت " درويش " فى بيان صحفى لها : إن أكبر دليل على ذلك هو التفاف ال 100 مليون مصرى خلف العيون الساهرة من بواسل وأبطال الشرطة المصرية وتقديم كل الدعم والمساندة لهم فى أنبل وأشرف معركة يخوضونها ضد قوى الشر والإرهاب والظلام لتحقيق الأمن والاستقرار الكاملين لمصر وشعبها موجهة تهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودًا كبير على كافة الأصعدة من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة في أن واحد، مشيرة إلى أنهم استطاعوا إرساء الاستقرار فى طول مصر وعرضها وإحباط محاولات تعكير السلم والأمن، وكذلك مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية على حد سواء.

عيد الشرطة السيسي وزير الداخلية قوى الشر والإرهاب العناصر الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

وفاة معلم أثناء مراقبته على طلاب الشهادة الإعدادية ببني سويف

صور| مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد قليل

أزمة بلاط صاحبة الجلالة.. «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية تقرر تسريح خُمس الصحفيين

إسرائيل ترفض تقديم معلومات للصليب الأحمر حول الأسرى الفلسطينيين

فرج عامر: برشلونة والبايرن والسيتي يتابعون إمام عاشور بأمم أفريقيا

مجلسا الأمن الروسي والإيراني يعقدان اجتماعا عاجلا في موسكو| ماذا يحدث


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة

بعد تشوه وجه ريهام سعيد.. نجمات تعرضن إلى أضرار بسبب عمليات التجميل

فيديو

رقص وطقوس دينية.. اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين قبل مق.تلهم بـ"خان يونس"

ليلى علوي: تدربت على الدرامز بسبب فيلم «مقسوم»

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ