النائبة سولاف درويش تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية أن عيد الشرطة لم يعد عيدا للشرطة المصرية وإنما أصبح عيداً لكل المصريين يحتفلون فيه بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

وقالت " درويش " فى بيان صحفى لها : إن أكبر دليل على ذلك هو التفاف ال 100 مليون مصرى خلف العيون الساهرة من بواسل وأبطال الشرطة المصرية وتقديم كل الدعم والمساندة لهم فى أنبل وأشرف معركة يخوضونها ضد قوى الشر والإرهاب والظلام لتحقيق الأمن والاستقرار الكاملين لمصر وشعبها موجهة تهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودًا كبير على كافة الأصعدة من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة في أن واحد، مشيرة إلى أنهم استطاعوا إرساء الاستقرار فى طول مصر وعرضها وإحباط محاولات تعكير السلم والأمن، وكذلك مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية على حد سواء.