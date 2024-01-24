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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف مدى خطورة ترشح السياسي المعارض للحرب ناديزدين بالنسبة لبوتين

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتبر بوريس ناديزدين، وهو مشرع معارض سابق يسعى إلى الترشح للرئاسة على أنه معادٍ للحرب، منافسا خطيرا للرئيس فلاديمير بوتين.

ويقوم ناديجدين، البالغ من العمر 60 عاما، حاليا بجمع التوقيعات المطلوبة للتسجيل كمرشح في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس؛ حيث يحتاج لجمع 100 ألف توقيع، ومن ثمّ يتعين على لجنة الانتخابات بعد ذلك التحقق من صحتها.

وكانت السلطات الروسية قد وافقت على استمرار السياسي الروسي المعارض، في حملته في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن رفضت عدة مرشحين مناهضين للكرملين.

وأعلن ناديزدين، أن لجنة الانتخابات المركزية أعطته الإذن بفتح حساب مصرفي من أجل تبرعات الحملة الانتخابية والبدء في جمع التوقيعات لترشيح نفسه.

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