أزمة قلبية.. أصعب 48 ساعة في حياة عمرو عبد العزيز

نشر الفنان عمرو عبد العزيز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تعرضه إلى أزمة صحية شديدة.

عمرو عبد العزيز

وقال عمرو عبد العزيز: بجد اصعب ٤٨ ساعه عدوا عليا فى عنايه القلب بس الحمد لله عدت على خير و خرجت وبقيت كويس

وعايز اشكر دكتور احمد مجدي بجد تعب معايا جدا .. والدكتور طارق علوان والدكتور محمد فريد عيسى ده لوحده هفضل اشكره طووووول عمري .. وفعلا مفيش اي حاجه تستاهل واللهم لك الحمد على نعمه الصحه.

عمرو عبد العزيز

وقد قال الفنان عمرو عبد العزيز، إنه ندم عن أحد أعماله الفنية، معقبا: "اتضحك عليا في فيلم بسبب أن الورق اللي جالي كان غير اللي اتصور خالص و مبحبش الفيلم بالرغم أن كواليسه كانت جميله جدا".

وأوضح "عبد العزيز"، خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على شاشة سي بي سي، أنه يشعر بالندم بسبب أنه لم ينجب في وقت مبكر، قائلا: "لو رجع بيا الزمن كنت هتجوز بدري".

وروى "عبد العزيز"، موقفا كوميديا مع احدي زميلاته كانت في لقاء جواز صالونات و بعد نزولها مع هذا الشخص و طلب الأكل قام بفصل حساب كل منهما.