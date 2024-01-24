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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل كمبوند.. قرار عاجل بشأن أكبر شبكة دعـ.ارة أجنبية في مصر

صدى البلد

شبكة دعـ.ارة .. أمر أحمد عوض وكيل نيابة التجمع الأول، بإحالة أجنبيتين لاتهامهما باستقطاب راغبي المتعة الحرام داخل أحد الكمبوندات في القاهرة الجديدة إلي محكمة الجنح.

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

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شبكة دعـ.ارة 


 وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهمين أن إحداهما تحمل الجنسية الروسية وقامتا باستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب في القاهرة الجديدة.

القاهرة الجديدة 

وكانت، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أجنبيتين في أحد الكمبوندات تديران فيلا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب بالقاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن شبكة الدعـ.ارة بها فتاة تحمل جنسية أجنبية وأخرى تحمل جنسية روسية كونتا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال مقابل مبالغ كبيرة في الليلة.

وردت معلومات إلى مباحث الآداب تفيد بقيام سيدة  بتكوين شبكة دعـ.ارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة في السهرة الواحدة.

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