داخل كمبوند.. قرار عاجل بشأن أكبر شبكة دعـ.ارة أجنبية في مصر

شبكة دعـ.ارة .. أمر أحمد عوض وكيل نيابة التجمع الأول، بإحالة أجنبيتين لاتهامهما باستقطاب راغبي المتعة الحرام داخل أحد الكمبوندات في القاهرة الجديدة إلي محكمة الجنح.

شبكة دعـ.ارة



وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهمين أن إحداهما تحمل الجنسية الروسية وقامتا باستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب في القاهرة الجديدة.

القاهرة الجديدة

وكانت، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أجنبيتين في أحد الكمبوندات تديران فيلا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب بالقاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن شبكة الدعـ.ارة بها فتاة تحمل جنسية أجنبية وأخرى تحمل جنسية روسية كونتا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال مقابل مبالغ كبيرة في الليلة.

وردت معلومات إلى مباحث الآداب تفيد بقيام سيدة بتكوين شبكة دعـ.ارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة في السهرة الواحدة.