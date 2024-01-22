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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إدارة الجوازات تقدم تيسيرات وتسهيلات للراغبين في الحصول على المستندات الشرطية

صدى البلد

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بمختلف المحافظات، لتقديم التيسيرات لهم.


كما استقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بالمواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الحالات المرضية الحالات الإنسانية المستندات الشرطية أخبار الحوادث

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