تسجيل صوتي يكشف كواليس قضية الفنانة شيرين عبدالوهاب.. فيديو

الفنانة شيرين عبدالوهاب.. حصل صدى البلد على تسجيل صوتي لمحامي المنتج محمد الشاعر في قضية اتهام المطربة شيرين عبدالوهاب بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال صبحي جمال محامي المنتج محمد الشاعر أن النيابة العامة فتحت تحقيق قضائي في واقعة تعدي الفنانة شيرين عبدالوهاب على موكلي المنتج محمد الشاعر في البلاغ الذي تقدم به في مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات.

شيرين عبدالوهاب

وأكد جمال، أنه تم الاستماع إلي اقوال موكلي وتم طلب تقرير الفحص الفني لوزارة الداخلية بشأن ثبوت عبارات القذف والتشهير محل الاتهام لثبوت محل الواقعة.

وأوضح جمال، أن وزارة الداخلية أثبتت ذلك وتم إحالة القضية الي النيابة العامة والتي بدورها أحالت المطربة شيرين عبدالوهاب الى محكمة الجنح في اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

وكانت أحالت جهات التحقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد لاتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة انستجرام عقب إنتشار ذلك الفيديو.

الفنانة شيرين عبدالوهاب

وصرح صبحى جمال محامى المجنى عليه بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا فى الواقعة استمتعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى انتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بالكورونا فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية

وأضاف صبحى جمال أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها الى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.