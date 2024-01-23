تسجيل صوتي يكشف حقيقة اتهام شيري هانم وزمردة بممارسة الفجور.. فيديو

شيري هانم.. حصل موقع صدى البلد على تسجيل صوتي يكشف حقيقة اتهام شيري هانم وزمردة في تهمة ممارسة الفجور نص التسجيل.

و قال المحامي هاني سامح، دفاع المتهمة شيري هانم، أنه تم الدفع في قضية شري هانم أمام محكمة النقض بعدم دستورية مادة القيم الأسرية أنها مادة تعيد مصر إلى القرون الوسطى.

شيري هانم

وأضاف، أنه تم دفع بعدم الدستورية لمخالفتها المبادئ التي تم إرسائها عن طريق المحكمة الدستورية العليا لأن النصوص العقابية يجب أن تكون بينه وواضحة.

https://youtu.be/qu8WRHl7tpc?si=b6U-IDDTUA8vlWqB

محكمة النقض

و حجزت محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من شيري هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما 5 سنوات، على خلفية اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة ٢٢ أبريل للحكم.

وكانت قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قضت بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها شيري هانم، وابنتها زمردة لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمتين شريفة وشهرتها “شيري هانم” ونورا وشهرتها “زمردة”، 6 سنوات، لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

كما اتهما بنشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.