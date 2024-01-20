عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

صدى البلد

وقفت الفتاة ف.ا. التي لم تتخطى عامها العشرين من العمر بعد، أمام بهو منزلها تترقب وصول والدها لفتح مقبرة آثار داخل المنزل في منطقة الجيزة.

بيعالج بقلة الأدب.. تفاصيل مثيرة عن الشيخ عماد دجال بولاق الدكرور

جلب الحبيب وعلاج العاقر.. ماذا قال دجال العجوزة بعد سقوطه؟

طال الانتظار من الفتاة حتى اذان العصر وأثناء ذلك حضر الاب وبصحبته رجل تخطى عامه الأربعين من العمر  هرولت الفتاة مسرعة نحو غرفتها تترقب الشخص الذي يفتح لهم كنز الدنيا.

دجال الجيزة

 

حتى طلب منها والدها كوب من الشاي، لاحضاره للضيوف جهزت الفتاة نفسها وبخطى ثابتة ذهبت إلى والدها ولكن كان القدر خبئ لها شيئاً آخر.

تقابلت الفتاة مع الدجال في المنزل فاختمرت الفكرة الشيطانية في ذهنه أن يوهم والدها بتقديم الفتاة كقربان لفتح المقبرة.

لم يفكر الأب كثيرا ووافق على تقديم ابنته كقربان للدجال، وفي اليوم المتفق عليه ذهب الاب وابنته إلى الدجال وتناوب في التعدي عليها ووالدها يقف يشاهد الموقف دون أن يحرك ساكناً.

تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من سيدة تدعى "ز.ع" ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب نجلتها "ف.أ"، 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، حيث إن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

 

وحضر الدجال بطلب من والد الطفلة لاستحضار الجن المتلبس بها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة معها، لتسهيل عملية استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه في الجيزة.


وكشفت التحقيقات، أن والد الفتاة كان يعاني من عدة أمراض ، وأثناء قضاء فترة الحبس الأحتياطي داخل حجز قسم شرطة الجيزة شعر بحالة إعياء مما أدى إلى وفاتة.

وقضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم،  بمعاقبة دجال بالسجن المشدد 15 عاماً لاتهامه بالتعدي على فتاة ليقدمها قربان للجن لفتح مقبرة أثار في الجيزة.

الجيزة دجال الجيزة السجن المشدد 15 عاما قسم شرطة الجيزة محكمة جنوب القاهرة أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

جورجينا تثير ضجة بتوب قصير أبرز أنوثتها .. صور

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

اِنت هتقارن ميدو بمحمد صلاح | فاروق جعفر : عيب يا طولان

تلبية لدعوة السيسي.. رئيس الصومال يصل إلى مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

موضوعات متعلقة

شاهد| لحظة إيداع يحيى حسين عبدالهادي داخل القفص في قضية نشر أخبار كاذبة

الحبس سنة للمهندس يحيى عبدالهادي في قضية نشر أخبار كاذبة

غرامة ألف جنيه والمشدد 5 سنوات لتاجر سلاح وبراءة شقيقه في القطامية

استغلت احتياجها للمال.. حكاية سهام مع قوادة بولاق الدكرور

العملية بـ«100 ألف جنيه».. قرار عاجل من المحكمة ضد طبيب الاتجار بالبشر

أكبر تجار منطقة بئر أم سلطان.. تقرير مصلحة الطب الشرعي في حيازة مخدرات

ننشر حيثيات المحكمة بمعاقبة تاجر مُخدرات بالمؤبد في القطامية

المؤبد لتاجر مخدرات في التجمع |نص حيثيات المحكمة

ترشيحاتنا

بحماس كبير.. كهربا ينتظم في مران منتخب مصر

سفن بريطانية.. اصطدام بحري في ميناء بحريني

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

بسبب عاصفة شتوية شديدة.. تعبئة لـ جيش إسبانيا على طرق السفر

استعدادات مكثفة لإجراءات انتخابات نقابة المحامين|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

حالة رعب.. كائن غريب على متن طائرة أسيوية|لن تتوقع ماذا وجدوا

حبس راكب في مرحاض طائرة هندية.. ماذا حدث له؟

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ