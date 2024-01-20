الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

وقفت الفتاة ف.ا. التي لم تتخطى عامها العشرين من العمر بعد، أمام بهو منزلها تترقب وصول والدها لفتح مقبرة آثار داخل المنزل في منطقة الجيزة.

طال الانتظار من الفتاة حتى اذان العصر وأثناء ذلك حضر الاب وبصحبته رجل تخطى عامه الأربعين من العمر هرولت الفتاة مسرعة نحو غرفتها تترقب الشخص الذي يفتح لهم كنز الدنيا.

دجال الجيزة

حتى طلب منها والدها كوب من الشاي، لاحضاره للضيوف جهزت الفتاة نفسها وبخطى ثابتة ذهبت إلى والدها ولكن كان القدر خبئ لها شيئاً آخر.

تقابلت الفتاة مع الدجال في المنزل فاختمرت الفكرة الشيطانية في ذهنه أن يوهم والدها بتقديم الفتاة كقربان لفتح المقبرة.

لم يفكر الأب كثيرا ووافق على تقديم ابنته كقربان للدجال، وفي اليوم المتفق عليه ذهب الاب وابنته إلى الدجال وتناوب في التعدي عليها ووالدها يقف يشاهد الموقف دون أن يحرك ساكناً.

تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من سيدة تدعى "ز.ع" ربة منزل، تتهم زوجها بالاستعانة بدجال لاستخراج آثار من أسفل المنزل، واغتصاب نجلتها "ف.أ"، 16 سنة، بدعوى تحضير الجن.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، حيث إن الأهالى أوهموا والد الطفلة بوجود آثار أسفل المنزل وطلبوا منه الاستعانة بأحد الدجالين لمساعدته على استخراج الآثار.

وحضر الدجال بطلب من والد الطفلة لاستحضار الجن المتلبس بها، ومن ثم أخبره الدجال أن الجن يأمره بمعاشرة الطفلة وإقامة علاقة معها، لتسهيل عملية استخراج الآثار وبالفعل وافق الأب وسمح للدجال باغتصاب طفلته أمامه في الجيزة.



وكشفت التحقيقات، أن والد الفتاة كان يعاني من عدة أمراض ، وأثناء قضاء فترة الحبس الأحتياطي داخل حجز قسم شرطة الجيزة شعر بحالة إعياء مما أدى إلى وفاتة.

وقضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، بمعاقبة دجال بالسجن المشدد 15 عاماً لاتهامه بالتعدي على فتاة ليقدمها قربان للجن لفتح مقبرة أثار في الجيزة.