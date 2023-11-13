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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جلب الحبيب وعلاج العاقر.. ماذا قال دجال العجوزة بعد سقوطه؟

صدى البلد

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية مع “دجال العجوز” المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت ستار الدجل والشعوذة في محافظة الجيزة عن العديد من المفاجآت.

التحقيقات كشفت أن المتهم أنشاء صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب المجني عليهم وإيهامهم بقدرته على حل المشاكل وتمكنه من إتمام عمليات الزواج للسيدات، وعلاج المتزوجات من العقم مقابل مبالغ مالية من المجني عليهم.

واعترف المتهم بالنصب على عدد من الأشخاص، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بعد استدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم.

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ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب القبض على عاطل؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والنفسي والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة–هاتفى محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

دجال العجوزة جلب الحبيب الدجل والشعوذة نيابة شمال الجيزة الكلية علاج المتزوجات

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