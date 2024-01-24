نظريات المؤامرة تضع بيل جيتس في موقف المُطارد .. تفاصيل

تحدث بيل جيتس عن نظريات المؤامرة "غير المتوقعة على الإطلاق" عن نفسه، وكشف أن أحدهم رآه يطارده الناس أثناء تواجده في الأماكن العامة.

وبحسب صحيفة :ديلي ستار"، أصبح مؤسس شركة مايكروسوفت الثري هدفًا مفضلاً بين منظري المؤامرة على مر السنين، حيث وجد نفسه وسط مجموعة غريبة من الخطط الشريرة المزعومة.

واتهمه البعض بـ"تدبير" جائحة كوفيد-19 برمتها في مؤامرة شريرة لجني فوائد مالية.

وافترض آخرون أنه كان يشتري الأراضي الزراعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في مخطط "لتجويع" المواطنين الأمريكيين، حتى أنه اتُهم بوضع خطة لحجب الشمس لتبريد الأرض.

لكن قطب التكنولوجيا، البالغ من العمر 68 عامًا، كشف عن أن إحدى نظريات المؤامرة المتعلقة به بعيدة المدى لدرجة أنه تم إيقافه من قبل غرباء في الشارع بسببها.

فأثناء ظهوره في حلقة حديثة من برنامج The Rest Is Politics، سأل المضيف المشارك أليستر كامبل جيتس عما إذا كانت أي من نظريات المؤامرة "تزعجه" على الإطلاق.

أجاب الملياردير في البداية: "في وضعي العام، ليس لدي ما أشكو منه". لكنه مضى ليكشف أن ذلك أثر على حياته اليومية.

وتابع: "شخص ما يأتي إلي في الشارع، وهو ما حدث عدة مرات، ويقول إنني قمت بكسرهم وأنا أتبعهم". بالإضافة إلى اتهامه بالتربح من جائحة كوفيد-19، زعم أصحاب نظرية المؤامرة أن بيل خطط للأمر برمته كجزء من خطة جامحة لزرع شرائح دقيقة يمكن تتبعها في البشر.