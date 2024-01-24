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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

25 دقيقة.. قرار رسمي في السكة الحديد بشأن مواعيد هذه القطارات

قطار السكة الحديد
قطار السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  تعديل ميعاد قطار 546  ركاب طنطا / منوف / القاهرة  ووقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون؟

وبيان القطارات جاء كالتالي:

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اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 / 1 / 2024 يتم تأخير ميعاد قطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة 25 دقيقة ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 12:50 ظهراً  ويترتب عليه تعديل مواعيد القطارات أرقام ( 545 – 121 – 551 ) تحيا مصر القاهرة / طنطا  طبقاً للجداول المرفقة . 
وكذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 29 / 1 / 2024 تقرر وقوف قطار 122 تحيا مصر طنطا / القاهرة بمحطة البتانون طبقاً للجدول المرفق.
 

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
سكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات قطار 122 تحيا مصر طنطا القاهرة محطة البتانون

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