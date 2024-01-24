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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

به 10 آلاف نازح.. اشتعال النيران بمركز للأونروا في خان يونس

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن النيران تشتعل في مباني مركز وكالة الأونروا في خان يونس وتحاصر النازحين، وذلك بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركز الوكالة.

وقال مدير شؤون الأونروا في غزة، إنه بسبب القصف الإسرائيلي مركز الوكالة الذي يؤوي 10 آلاف نازح في خان يونس، وقع عدد كبير من المصابين.

وأشار مدير وكالة الأونروا، أن القتال يشتد في مدينة خان يونس بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأونروا، إن هناك 570 ألف شخص في غزة يواجهون جوعا كارثيا.

وأضافت وكالة الأونروا في بيان لها، أن انقطاع الاتصالات في قطاع غزة يعوق الاستجابة الإنسانية، ويقيد الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة.

ودعت وكالة الأمم المتحدة دول العالم إلى زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة.

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