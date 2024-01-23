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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفوض الأونروا: الأطقم الطبية والمرضى والنازحون محاصرون في المستشفيات بخان يونس

صدى البلد

قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن الأطقم الطبية والمرضى والنازحين محاصرون في المستشفيات القليلة بخان يونس.

 

وأضاف مفوض الأونروا، أن أحد أكبر ملاجئهم في خان يونس جنوبي غزة تعرض للقصف ليلة أمس.

 

وأكد مفوض الأونروا، مقتل 6 وإصابة آخرين بسبب القتال قرب أحد أكبر الملاجئ في خان يونس.

 

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور عبد الجليل حنجل، في وقت سابق من اليوم، إن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة في تصريحات له، أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين في غزة.

 

وأوضح حنجل أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرجى بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي أي جسم متحرك.

وأشار إلى أن وضع القطاع الصحي في غزة يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق وعدم توفر الإمدادات.

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