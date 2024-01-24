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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عالم تاني.. 2 مليون جنيه أعلى فاتورة بمطعم الشيف التركي نصرت كوكجه

صدى البلد

يعتبر مطعم الشيف الشهير Salt Bae باهظ الثمن، ولكن هل ستدفع 360 جنيهًا إسترلينيًا مقابل شريحة لحم و56000 جنيه إسترليني مقابل النبيذ؟!

هذا ما فعله رواد مطعم Nusr-Et الشهير مؤخرًا عندما توقفوا عند فرع مطعم الشيف التركي الشهير بدبي، حيث نشر الشيف الشهير نسخة من إيصاله عبر الإنترنت، والذي بلغ إجماليه 398.630 درهم إماراتي (85.000 جنيه إسترليني).

طوال الليل، تناول العملاء الأثرياء ثلاث شرائح لحم ذهبية (1100 جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى سمك فيليه ذهبي (240 جنيهًا إسترلينيًا)، ولحم البقر (60 جنيهًا إسترلينيًا) ورقائق البطاطس (10.70 جنيه إسترليني لكل حصة).

وقام الزبائن الأثرياء بتناول  أربعة مشروبات مارتيني بتكلفة 100 جنيه إسترليني، وثلاث زجاجات من النبيذ بمبلغ 56000 جنيه إسترليني، وزوجين من كونياك لويس الثالث عشر الفخم بتكلفة 6000 جنيه إسترليني.

وكانت تكلفة الخدمة وحدها 19000 جنيه إسترليني، وهي لا تشمل تجربة Salt Bae التي يفضلها الكثيرون.

 لذلك اختاروا دفع حوالي 130 جنيهًا إسترلينيًا للحصول على توابل الشيف الميمية التي يتم رشها في جميع أنحاء طعامهم.

الشيف الشهير Salt Bae مطعم الشيف الشهير Salt Bae رواد مطعم Nusr-Et الشيف التركي الشهير بدبي

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