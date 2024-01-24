الغندور يطرح سؤالا للجمهور بشأن مباراة المغرب

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالًا للجمهور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب الغندور :"المغرب يفوز أم يتعادل أم يخسر توقعات لمباراة أسود الأطلس أمام زامبيا ".





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من أم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء أنه يقرر فتح تحقيق مع الاتحادين المغربي والكون الحاكم ولكن في ظل ما بعد ما يحدث من خلال المباراة المختارة.

وأضاف موقع الاتحاد القاري أن كاف لن يصدر أي تعليق حول اللعبة إلا بعد انتهاء البث.

وتعادل منتخب المغرب 1 / 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد الماضي، حيث شهدت مباراة الأبطال بين اللاعبين والجهازين الفنيين نهائي صافرة النهاية.