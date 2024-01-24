خبير تحكيمي يعطي جماهير الزمالك درسا بعد الخسارة أمام أم صلال

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي هزيمة الزمالك اليوم أمام نظيره أم صلال القطري .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ‏أتمنى جماهير نادي الزمالك التى كانت تستهزئ من حصول النادى الأهلى المصرى على الميدالية البرونزية فى بطولة بها أبطال القارات ، أن تدرك الفارق بين البطولات العالمية ، القارية و البطولات الودية التجريبيةو فى النهاية هارد لك على خسارة المركز الثالث بالدورة الودية.



خسر الزمالك أمام نظيره أم صلال القطرى في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية التي تقام بالإمارات بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد آل نهيان.