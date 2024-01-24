طريقة عمل السردين بالخلطة والتتبيلة الرائعة في الفرن

يعد سمك السردين من الوصفات اللذيذة وسهلة وسريعة التحضير، وهو من وصفات الأسماك الرائعة، حيث يحتوي على “أوميجا” طبيعية، تُساعد الطفل على التركيز والنشاط.

وفيما يلي نقدم طريقة عمل صينية السردين بالفرن، سهلة، وبمكونات بسيطة للغاية، وطعم رائع.

المقادير:

كيلو ونصف سردين بلدي منظف ومغسول.

1/4 كوب من عصير الليمون.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

شطة، ملح، كمون، فلفل أسمر.

ثوم مفروم.

فلفل رومي وطماطم مقطع شرائح لوضعهم تحت السردين.

طريقة عمل صينية السردين :

يوضع السردين في مصفاة بعد تنظيفه جيداً ويخلط الثوم مع الليمون والبهارات ويحشى السردين بالخلطة.

نحضر صينية الفرن ونرص حلقات الطماطم والفلفل الرومي ثم نتبلهم بالملح والفلفل “رشة خفيفة”.

يرص السردين في الصينية طبقة واحدة ثم يوضع طبقة خفيفة من الزيت علي السطح مع عصير ليمونة ورشة ملح، بالبطاطس في الفرن.

تغطى الصينية بالفويل وتدخل الفرن لحوالي نصف ساعة أو أقل وبعد أن يستوي السردين نرفع الفويل ونترك الوجه حتى يحمر وتقدم صينية السردين مع الأرز والسلطة الخضراء.