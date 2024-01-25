اعرف إمكانيات كاميرا iPhone 16 قبل ما ينزل بكتير

مواصفات مذهلة متوقعة لهاتف iPhone 16 Pro Max: كاميرا 48 ميجابكسل، عدسة تليفوتوغرافي بمنظار المنشور، ومعالج A18 Pro

وفقًا للمسرب الشهير @digitalchatstation، سيتباهى هاتف iPhone 16 Pro Max بمستشعر رئيسي مخصص من Sony IMX903 بدقة 48 ميجابكسل ومقاس 1/1.14 بوصة مع تقنية الترانزستور ثنائي الطبقة. وبفضل محول تناظري رقمي 14 بت ودعم DCG، تعد هذه الكاميرا بجودة صورة أعلى من سابقتها، iPhone 15 Pro Max.

سيتم استكمال المستشعر المخصص بعدسة زجاجية بلاستيكية 1MG + 7P

استمرارًا في التزامها بالتصوير الفوتوغرافي المتقدم، سيتضمن iPhone 16 Pro Max عدسة تليفوتوغرافي منظار المنشور. ومع ذلك، يأتي هذا الابتكار بتغيير في التصميم، حيث يزداد انحناء حافة الشاشة، ليشبه انحناءًا بسيطًا بنفس العمق.

بالإضافة إلى ذلك، تشير تكهنات Ming-Chi Kuo إلى أن سلسلة iPhone 16 Pro قد تعتمد وحدات عدسة هجينة من الزجاج البلاستيكي المصبوب 1MG + 7P. من المتوقع أن يتميز iPhone 16 Pro بشاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما سيتميز إصدار Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة.

يؤكد Ming-Chi Kuo على ترقية تصوير مهمة لهاتف iPhone 16 Pro، مع مستشعرين مزدوجين بدقة 48 ميجابكسل، وهي المرة الأولى لشركة Apple، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل. ومن المحتمل أن يوفر iPhone 16 Pro عدسة تليفوتوغرافي رباعي المنشور 120 مم مثل iPhone 15 Pro Max. من المقرر ترقية الكاميرات الأمامية لطرازات سلسلة iPhone 17، حيث تتميز بمستشعر 24 ميجابكسل وعدسة 6P.

تخطط Apple لإدخال زر كاميرا جديد، يحمل اسم Nova، مخصص لتصوير الفيديو. باستخدام الأزرار بالسعة وميزات مستشعر القوة، يتوافق هذا الزر مع تفاني Apple في تحسين تجربة تسجيل الفيديو.

سيحتفظ هاتفا iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max بهيكل التيتانيوم الممتاز من الدرجة الخامسة (Ti-6Al-4V) من iPhone 15 Pro، للحفاظ على مظهر أنيق ومتين. وبينما تكون تغييرات التصميم العامة ضئيلة، فقد تقدم Apple خيارات ألوان جديدة.

من حيث الأداء، يتوقع Ming-Chi Kuo و Jeff Pu دمج شريحة A18 Pro، ودعم Wi-Fi 7، ومودم Snapdragon X75 من Qualcomm، مما يضمن سرعات تنزيل 5G تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية. والجدير بالذكر أن هناك شائعات حول أن السلسلة تتميز ببطارية من الجرافين بسعة 3355 مللي أمبير وتصميم جديد لمكدس البطارية، مما قد يسمح بشحن سلكي بقوة 40 وات.

مع استمرار Apple في دفع حدود تكنولوجيا الهواتف الذكية، من المقرر أن يضع هاتف iPhone 16 Pro Max معايير جديدة في قدرات الكاميرا والأداء العام.