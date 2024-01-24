صراخ ومشادات كلامية في جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم| فيديو

اندلعت مشادة كلامية خلال جلسة مجلس النواب اللبناني المنعقدة اليوم بعد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، طلب النائب ملحم خلف بالتحدث.

وحسب صحيفة "صوت لبنان"، كان ملحم خلف اعترض على التشريع في ظل غياب لرئيس الجمهورية، متحدثا عن عدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.

وبدأت بعدها الاعتراضات ورفض النائب قبلان قبلان الأمر، قائلا إن هذه الجلسة هي لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوع آخر.

وتدخل النائب فراس حمدان معترضا على كلام قبلان، فتدخل النائب علي حسن خليل (كتلة التنمية والتحرير) قائلا: "لا نريد مسرحيات في مجلس النواب".

بعدها حدث سجال بين الأخير وحمدان، فقال له: "خلصنا بقا.. مين شايفكن بالأول.. قرطة مافيات".

وبعدها، رفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جلسة مناقشة مشروع موازنة العامة 2024 إلى مساء اليوم.

