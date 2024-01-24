قللت من جمالهن.. نجمات تعرضن للتشوه بسبب عمليات تجميل خاطئة

لم تكن الفنانة والإعلامية ريهام سعيد أولى الفنانات اللاتي تعرضن للتشوه نتيجة إجراء عمليات تجميل فاشلة، فسبقها العديد من النجمات الذين أعلنوا مسبقا تعرضهن لعمليات تجميل خاطئة. وهو ما نعرضه في هذا التقرير:



ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا صادمة لوجهها بعد إجرائها عملية تجميل ،مما ترتب عليها تشويه وجهها.

وعلقت ريهام سعيد على الصور: يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحده مختلفة وتقول انها انا؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيلك مين المركوبة اللي انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير اوي انت ابعد حاجة عن انك تكون دكتور.

كما قالت ريهام سعيد، خلال برنامجها أنا ماشية بخطين في وشي وبداريهم بالفوندشين.



الفنانة وفاء سالم:



قالت الفنانة وفاء سالم أن ملامح اثناء اجراء العملية كانت صعبة ،بسبب مايسمى "حقن الدهون" وهي عبارة عن دهون تأخذ من الجسم وقالولي وقتها أنه صحي".

وذكرت ان عملية شد الوجه بالخيوط من المفترض أنه بعد وضعها تذوب مع الوقت لكنها لم تذب وظلت موجودة وسببت في إلتهابات وصديد.



الفنانة مها المصري:

وأكدت الفنانة السورية مها المصري خلال حلولها ضيفة في برنامج " مع أو ضد" مع الإعلامية علا الفارس، بسبب حديثها عن التشوهات في وجهها بسبب خضوعها لعمليات التجميل

وقالت مها المصري: "بشوف حالي حلوة وبندم كتير على عمليات التجميل لأنها سببت لي مشاكل أنا لست بحاجة إليها .. وأحيانا الإنسان بيمشي مع التيار".

إليكم الصور بعد عمليات التجميل:

ريهام سعيد