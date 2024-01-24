عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قللت من جمالهن.. نجمات تعرضن للتشوه بسبب عمليات تجميل خاطئة

فنانات تعرضن لتشوة
فنانات تعرضن لتشوة بسبب عمليات التجميل

لم تكن الفنانة والإعلامية ريهام سعيد أولى الفنانات اللاتي تعرضن للتشوه نتيجة إجراء عمليات تجميل فاشلة، فسبقها العديد من النجمات الذين أعلنوا مسبقا تعرضهن لعمليات تجميل خاطئة. وهو ما نعرضه في هذا التقرير:


ونشرت الإعلامية ريهام سعيد، منشورا جديدا من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا صادمة لوجهها بعد إجرائها عملية تجميل ،مما ترتب عليها تشويه وجهها.

وعلقت ريهام سعيد على الصور: يعني وصل بيك الاجرام انك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحده مختلفة وتقول انها انا؟ ده انا كنت زي القمر قبل ما اجيلك مين المركوبة اللي انت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير اوي انت ابعد حاجة عن انك تكون دكتور.
كما قالت ريهام سعيد، خلال برنامجها أنا ماشية بخطين في وشي وبداريهم بالفوندشين.


الفنانة وفاء سالم:


قالت الفنانة وفاء سالم أن ملامح اثناء اجراء العملية كانت صعبة ،بسبب مايسمى "حقن الدهون" وهي عبارة عن دهون تأخذ من الجسم وقالولي وقتها أنه صحي".

وذكرت ان عملية شد الوجه بالخيوط من المفترض أنه بعد وضعها تذوب مع الوقت لكنها لم تذب وظلت موجودة وسببت في إلتهابات وصديد.


الفنانة مها المصري:

وأكدت الفنانة السورية مها المصري خلال حلولها ضيفة في برنامج " مع أو ضد" مع الإعلامية علا الفارس، بسبب حديثها عن التشوهات في وجهها بسبب خضوعها لعمليات التجميل

وقالت مها المصري: "بشوف حالي حلوة وبندم كتير على عمليات التجميل لأنها سببت لي مشاكل أنا لست بحاجة إليها .. وأحيانا الإنسان بيمشي مع التيار".

إليكم الصور بعد عمليات التجميل:

 

ريهام سعيد
وفاء سالم

 

عمليات التجميل اضرار عمليات التجميل ريهام سعيد وفاء سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

موضوعات متعلقة

طريقة عمل السردين بالخلطة والتتبيلة الرائعة في الفرن

أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور من دبي

بعد إصابة عمرو عبدالعزيز.. 6علامات تنذرك قبل الإصابة بأزمة قلبية.. لا تتجاهلها

أصعب 48 ساعة.. تعرف على أعراض مرض عمرو عبد العزيز

تحذير.. منطقة بالجسم يجب تنظيفها دائما لتسببها في أمراض خطيرة

بفستان أزرق.. هيفاء تتألق في أحدث ظهور لها بأسبوع الموضة بباريس

منظر خلاب وسط الجبال.. جورجينا تتألق بالبالطو الفرو في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة في البانيو..غادة عبد الرازق يأحدث جلسة تصوير لها

ترشيحاتنا

عبر سفيرة واشنطن.. رسالة عاجلة من الحكومة الأمريكية إلى رئيس وزراء العراق

هل التقى لافروف بترامب خلال زيارته إلى أمريكا؟.. وزير الخارجية الروسي يوضح

انقطاع الاتصالات والراديو بأستراليا والسبب عواصف شمسية قوية .. تفاصيل

أول تعليق من أمريكا بعد تحطم طائرة عسكرية روسية تقل أسرى حرب

مقتل عدد كبير.. كتائب القسام تفجر منزلا بداخله قوة إسرائيلية وتشتبك مع أخرى

انتهاك صارخ لقواعد الحرب|مفوض الأونروا يعلق على قصف مركز الإيواء بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

بمليون ونصف .. ياسمين صبري ترتدي ساعة بسعر خرافي تشعل السوشيال ميديا

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ