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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون مشترك بين محافظة دمياط وهيئة المعارض لدعم قطاع صناعة الأثاث

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  زيارة إلى هيئة المعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة بمحافظة القاهرة ، حيث كان فى استقبالها اللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة.

بحثت المحافظ ورئيس الهيئة خلال الزيارة التى جاءت بحضور  محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وممثلين عن الغرفة ، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يساهم في دعم قطاع صناعة الأثاث بمحافظة دمياط،  وأيضًا تعزيز مشاركة دمياط بالمعارض الدولية التى تقيمها الهيئة بعدد من دول العالم.

وفى سياق متصل، تم خلال اللقاء مناقشة سُبل فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث، من خلال إعداد خطة محددة وفقًا لمنهجية محددة يتم العمل فى إطارها وذلك للوصول بالأثاث الدمياطي بالأسواق العالمية وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة للتسويق على المستوى المحلى ، و أيضًا إمكانية ابرام اتفاق بين الهيئة والغرفة التجارية لتحقيق تلك الاستراتيجية وإقامة معرض متخصص للأثاث.

كما ناقشت محافظ دمياط واللواء الماوردى خطة تخصيص جناح للأثاث الدمياطي بمعرض القاهرة الدولى المقرر اقامته فى الفترة من ٢٩ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٤ ، وذلك لاتاحة الفرصة للصناع للمشاركة بهذا المعرض الهام.

وأكدت " المحافظ " أن اللقاء يأتى فى إطار حرص كافة أجهزة الدولة على تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والنهوض بها،  وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد خارطة طريق  لوضع إستراتيجية التطوير لصناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظيت بها بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية على مدار سنوات ، موجهة الشكر إلى اللواء شريف الماوردى رئيس هيئة المعارض على هذا التعاون المثمر معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون لفتح مجالات اكبر للتسويق.

وفى ختام اللقاء أهدى رئيس الهيئة درعًا تذكارية إلى محافظ دمياط تقديرًا لهذا التعاون.

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دمياط التجارة والصناعة الاستراتيجي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجهود المبذوله إتاحة الفرص

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