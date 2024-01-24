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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنقاذ سلحفاة خضراء مهددة بخطر الانقراض بمدينة رأس البر في محافظة دمياط

صدى البلد

نجحت وزارة البيئة، من خلال إدارة محمية أشتوم الجميل، وبالتعاون مع أحد أصحاب محال بيع الأسماك، فى إنقاذ سلحفاة خضراء ومهددة بخطر الانقراض بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط. 

جاء ذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة فى منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجى.

كان قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة تلقى بلاغا يفيد بقيام أحد المحال التجارية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بعرض سلحفاة بحرية بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها، والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

وفور ورود البلاغ، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من محمية أشتوم الجميل والتوجه إلى المحل المبلغ عنه لإنقاذ السلحفاة. 

وفي مفاجأة غير متوقعة، عند الوصول إلى المحل المذكور، تبين للجنة أن البائع هو أحد حماة السلاحف ويكرس حياته لإنقاذها، حيث يقوم بشراء السلاحف من الصيادين ثم يقوم بعد ذلك بإطلاقها في البحر المتوسط، وأنه على قدر كبير من المعرفة بحماية السلاحف وكيفية الحفاظ عليها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم إجراء جميع القياسات المطلوبة للسلحفاة، حيث تبين أنها سلحفاة خضراء ومهددة بخطر الانقراض، وقد تم نقلها إلى مركز إنقاذ السلاحف البحرية في محمية أشتوم الجميل لرعايتها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية وترقيمها بالكود المصرى قبل عملية إطلاقها في أحد شواطئ البحر المتوسط.

وأشادت وزيرة البيئة ببائع الأسماك وقيامه بإنقاذ السلاحف، وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية، ويؤكد نجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة. 

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين الاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية، بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع  فى تلك الكائنات على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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