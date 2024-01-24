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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالموبايل | كيفية استخراج قيد عائلي 2024

القيد العائلي
القيد العائلي

استخراج قيد عائلي.. كيفية استخراج قيد عائلي، والتي أتاحتها وزارة الداخلية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو من خلال السجلات المدنية.

استخراج قيد عائلي بالموبيل

1. يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

2. يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين آخر حالة اجتماعية حالية.

3. يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت) 

4. يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

5. أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

6. في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

7. في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

8. في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

استخراج قيد عائلي 2024


 من  أقرب سجل مدني تابع لمكان سكن المواطنين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة 

 

  1.  وثيقة الزواج الخاصة بزوجته أو زوجاته وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم
  2.  توافر شهادة ميلاد للأبناء 
  3.   صور شهادة الوفاة للمتوفين من هذه الأسرة
  4. صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب الخدمة
  5.  شراء نموذج 40
  6. صورة من بطاقة الرقم القومي 

خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين


ويمكن للراغبين في الحصول على قيد عائلي أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل ما يلي:-

  1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية
  2. الضغط على تسجيل الدخول، و كلمة المرور.
  3. اختيار خدمات السجل المدني، ومن خلالها إصدار قيد عائلي مميكن
  4. تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».
  5.  إدخال البيانات المطلوبة، الاسم الرباعي، واسم الأم، و الرقم القومي.
  6. الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة. بتحديد نظام الدفع إذا كان عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.
  7.  تحديد مكان استلام القيد العائلي.

سعر استخراج القيد العائلي أولاين

  1. سعر استخراج القيد العائلي هو 64 جنيها، في حالة طلبه  إلكترونيا ويضاف عليه 12 جنيها خدمة توصيل للمنزل
  2.  بالإضافة إلى 2-4 جنيهات خدمة التحصيل الإلكتروني، ليصبح المبلغ بالكامل 78.4 جنيه
  3.  عند استخراجه من السجل المدني تبلغ قيمة الرسوم 30 جنيها فقط
استخراج القيد العائلي استخراج قيد عائلي الموقع الرسمى لوزارة الداخلية بطاقة الرقم القومي شروط استخراج القيد العائلي صورة من بطاقة الرقم القومي

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