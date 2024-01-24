خناقة ستات توقف حركة المرور بأحد شوارع بريطانيا | فيديو

كشفت لقطات مروعة تظهر امرأتان أوقفتا حركة المرور عندما تشاجرتا في خلاف قبيح على الطريق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، بدأ القتــال عندما تفوقت آن هيريتدج على سيارة سارة هاموند فولكس فاجن بيتل على طريق بسرعة 30 ميلاً في الساعة في بورنماوث.

وبينما كانت المرأة البالغة من العمر 65 عامًا تحاول التراجع، سارع هاموند، 45 عامًا، عمدًا لمنعها من القيام بذلك.

وتمكنت هيريتاج في النهاية من مناورة سيارة كيا الخاصة بها أمام بيتل ولكن عندما توقفت السيارتان عند إشارات المرور خرج هاموند للاحتجاج.

صرخت بالإساءة على هيريتاج قبل أن تركل الباب الجانبي لسيارتها عدة مرات.

فيما تشاجرت السيدتان على الأرض بينما كان السائقون الآخرون يتابعون الأمر.

و زعمت هيريتاج أنها كانت الضحية وانتقدت للدفاع عن نفسها بعد أن لكمها هاموند في رأسها ومزقت خصلة من شعرها.