أحمد تيمور: النخبة تقوم بصناعة وتوجيه العقل العام في أي مجتمع

أكد الكاتب والشاعر أحمد تيمور، أن المزاج العام هوالعقل والوجدان والضمير، مضيفا:" الأخلاق العامة ترشد الغريزة وتمنعها من الاعتداء على العقل العام".

وقال أحمد تيمور في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :" النخبة هي من تقوم بصناعة وتوجيه العقل العام في أي مجتمع ".

وأضاف أحمد تيمور:" النخبة يجب أن تكون طيبة وواعية وتأخذ بأسباب العلم، والعلم يقف ضد العشوائية في الكثير من الأحيان ".

وتابع احمد تيمور :" لا يجب القفز على أي نتائج بدون تواجد مسببات ومقدمات وعلينا أن نأخذ بأسباب العلم لترتيب المعلومات حول أي ملف أو قضية ".

واكمل احمد تيمور :" من المفترض أن تسير بنا النخبة على المزيد من المعرفة تجاه الكثير من القضايا".