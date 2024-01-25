من يصنع المزاج العام للمجتمع؟.. أستاذ علم نفس: خليط بين 3 أمور

أكد الدكتور أحمد خيري حافظ أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، أن المزاج العام لأي مجتمع، هو مكون وجداني، ويعتبر خليطا بين المشاعر والعواطف والانفعالات .

وقال أحمد خيري حافظ في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :" الرأي العام مكون معرفي، والرأي العام تناولته تخصصات وتصنيفات كثيرة بينما لا يزال المزاج العام يقع تحت محورين إما سلبي او إيجابي ".

وأضاف أحمد خيري حافظ:" المزاج العام يجمع بين الحالة النفسية للفرد والحالة النفسية للمجتمع ".

وتابع أحمد خيري حافظ:" خطورة المزاج العام تكمن في أنه يؤثر في إدراك الفرد والجماعة وتصرفات الجماعة تجاه المواقف العامة ".

وأكمل أحمد خيري حافظ: "المجتمع المصري يفتقد إلى مؤسسة لرصد وقياس المزاج العام".