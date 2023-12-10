تحسن المزاج وتعزز الدفء الجسدي.. 10 فوائد لتناول البطاطا فى الشتاء

تناول البطاطا في فصل الشتاء يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية، إليك عشر فوائد لتناول البطاطا في الشتاء وفقا لما نشره موقع هيلثي :

10 فوائد لتناول البطاطا فى الشتاء

مصدر غني بالطاقة: تحتوي البطاطا على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، وهي مصدر رئيسي للطاقة. يمكن أن تساعد في إعطاء الجسم القوة والحيوية خلال الفصل البارد.

تعزيز الدفء الجسدي: البطاطا تساعد في تسخين الجسم من الداخل، وبالتالي تعزيز الدفء الجسدي خلال الأيام الباردة.

غنية بالفيتامينات: البطاطا تحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين C وفيتامين B6. هذه الفيتامينات تعزز جهاز المناعة وتحسن صحة الجلد والشعر.

مصدر جيد للألياف: تحتوي البطاطا على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، مما يعزز عملية الهضم ويساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

تحسين الهضم: البطاطا تحتوي على إنزيمات طبيعية تساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية الأخرى.

تخفيف التهابات المفاصل: بعض الدراسات تشير إلى أن البطاطا يمكن أن تساعد في تخفيف التهابات المفاصل وتخفيف الألم المرتبط بها.

تحسين صحة القلب: البطاطا تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنين مهمين لصحة القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الدم: تحتوي البطاطا على الحديد والفوليك أسيد والبوتاسيوم، وهي مكونات تساهم في إنتاج الخلايا الحمراء في الدم ودعم صحة الدم بشكل عام.

تعزيز الشبع: البطاطا تحتوي على الكثير من الماء والألياف، مما يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول وقد يساهم في ضبط الوزن.

تحسين المزاج: بعض الدراسات تشير إلى أن البطاطا يمكن أن تساهم في تحسين المزاج والحفاظ على الاستقرار العاطفي.

مع ذلك، يجب أن يتم تناول البطاطا بشكل متوازن وضمن نظام غذائي صحيث يحتوي على مجموعة متنوعة من المكونات الغذائية الأخرى، كما يجب أن يتم طهي البطاطا بطرق صحية مثل الخبز أو الغلي أو الشوي، وتجنب إضافة كميات كبيرة من الزيوت أو المكونات الدهنية الأخرى.