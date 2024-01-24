رسميًا | المغرب يستأنف على قرار إيقاف الركراكي 4 مباريات

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم باستئناف على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقاف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية وتلفظه تجاه اللاعب شانسيل مبيمبا بعبارات بذيئة.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: "على اثر القرار المجحف الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم، في حق مدرب المنتخب الوطني السيد وليد الركراكي، على خلفية الاحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية، برسم الجولة الثانية من منافسات كأس افريقيا لكرة القدم بالكوت ديفوار، المتمثل في إيقافه اربع مباريات اثنتان منها موقوفة التنفيذ قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف القرار، الذي ترى فيه مجانبا للصواب، خاصة وان الوقائع أظهرت ان السيد وليد الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية".

عقوبة الاتحاد الإفريقي

وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عقوبة صارمة على وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، بإيقافه 4 مباريات منها 2 مع إيقاف التنفيذ.

ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، فإن عقوبة الركراكي تضمنت أيضا غرامة مالية، وذلك بعد أحداث مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية.

وكان اتحاد الكونغو الديمقراطية دافع عن رواية اللاعب شانسيل مبيمبا، الذي قال إن وليد الركراكي، تلفظ تجاهه بعبارات بذيئة، خلال مباراة المنتخبين، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ودعا الكاف إلى فتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء الركراكي واللاعب ومراقب المباراة، ومقارنة أقوال كل منهم مع مقاطع الفيديو، وشهادات من حضروا الواقعة.



ودافع الركراكي عن نفسه وأكد أن اتهامه بالعنصرية عار.

