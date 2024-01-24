في عيد الشرطة | بسمة وهبة تحيّي شهداء مصر

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بأغنية الفنان تامر عاشور "مصر دايما" عن عيد الشرطة، قائلة: "في هذه الأغنية بيفضل رمز في عيون كل مصري"، مؤكدةً أن كل الشهداء رمز في عيوننا، في عيون الام والأبناء.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أهالي الشهداء لا يرون أن ذويهم ماتوا فقط، لكنهم ضحوا من أجل بلدهم وحتى تعيش مصر".

كل بيت فيه شهيد حي عند الله

وتابعت: "آخر جملة وأجمل جملة سمعتها في هذه الأغنية، وهي كل بيت فيه شهيد حي عند الله أكيد.. الجملة دي الناس كلها المفروض تقولها، وقال واللي مش معانا في العيد كل يوم في الجنة عنده عيد".

وأدت الإعلامية بسمة وهبة التحية لشهداء مصر باكية، متأثرة بأغنية الفنان تامر عاشور التي جرى عرضها في البرنامج، قائلة: "لا أبكي لكننا سعداء ونحتفل وفخورون ببلدنا، ولكن تسلم ايدين من غنى ومن كتب ومن لحّن وعمل المونتاج وكل شخص شارك في هذه الأغنية".