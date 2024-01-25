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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمختارات الإصدارات.. سلطنة عمان تشارك في معرض القاهرة للكتاب بوفد رفيع

جناح سلطنة عمان في
جناح سلطنة عمان في معرض القاهرة للكتاب

تشارك سلطنة عمان في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 ، والذي انطلقت فعالياته اليوم الاربعاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويستمر حتى 6 فبراير القادم.


وخلال الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح سلطنة عمان لما له من مكانة كبيرة في المعرض، وكان في استقباله داخل جناح سلطنة عمان وفد السلطنة المشارك برئاسة سعيد بن سلطان البورسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، والوزير المفوض خليفة بن راشد الشامسي نائب رئيس البعثة، وعبدالله بن محمد الحارثي مدير عام المعرفة والتنمية الثقافية، وأحمد بن سعود الرواحي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، وومثلين من وزارات الثقافة والإعلام والأوقاف والشؤون الدينية.

وأهدى وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بسلطنة عمان، رئيس الوزراء المصري مجموعة من الكتب التي تشارك بها سلطنة عمان في المعرض والتي تتناول تاريخ سلطنة عمان.

وتأتي مشاركة سلطنة عمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تعزيزا للعلاقات المميزة القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لاسيما المجالات الثقافية، وسعيا لإبراز الإنتاج الفكري العماني بكافة مجالاته.

ويضم جناح سلطنة عمان المشارك إصدارات من شتى مجالات المعرفة؛ بهدف التعريف بالكتاب العماني وإبراز الجانب الفكري والأدبي والتاريخي لسلطنة عُمان، ولتسهيل وصول الكتاب العماني إلى الباحثين والمفكرين وكافة شرائح المجتمع.

كما يضم قائمة متعددة ومختارة من العناوين والإصدارات الحديثة تشمل جوانب ثقافية وأدبية وفنية وفقهية وإعلامية وسياحية.


جدير بالذكر أن جناح سلطنة عمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب يتصدر سنويا قائمة المشاركات الدولية من حيث الأهمية والإقبال الكبير من زوار المعرض وكذا الزيارات الرسمية التي يحظى بها من المفكرين والأدباء والمثقفين ومراكز ثقافية وتعليمية.

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