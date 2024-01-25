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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إعلان نتيجة الانتخابات.. العرابي وكيل أول مجلس أمناء دمياط الجديدة

الدكتور محمد العرابي
الدكتور محمد العرابي

اعلن، اليوم ، نتيجه انتخابات أعضاء  مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ،  وأسفرت الإنتخابات عن فوز الدكتور أسامة حفيلة برئاسة المجلس بالتزكية ، والدكتور محمد أنور العرابى وكيلًا أول لرئيس المجلس.

ومن جانبه أكد الدكتور  محمد العرابي ، وكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة" لصدى البلد " أنه تم انتخابه بالتزكية وسيكون هناك طفره ملحوظه في تطوير كل ماهو متعلق بالارتقا بمدينه دمياط الجديد. 

وأشار الى، أهمية تشكيل لجان متخصصة من خلال المجلس لوضع رؤية تنمية وتطوير ومتابعة الملفات الأساسية مثل الصحة والتعليم وذوي الاحتياجات الخاصة وما يتناسب واحتياجات سكان المدينة.

وأشار الى ضرورة العمل علي الحفاظ علي تخطيط المدينة وإظهارها في الشكل الذي يليق بمدينة هي الأجمل والارقي بين مجموعة المدن الجديدة خصوصاً بما تتميز به من موقع فريد علي ساحل البحر المتوسط.

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دمياط البحر المتوسط الصحة والتعليم الاحتياجات انتخابات المدن الجديدة تشكيل لجان تخطيط المدينة

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