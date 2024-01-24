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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين دمياط تحرر 717 محضرا تموينيا خلال النصف الأول من الشهر الجاري

صدى البلد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات على مدار النصف الأول من الشهر الجاري تم خلالها تحرير 717 محضرًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتورة منال عوض، بالمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بشكل دوري.


وذكرت مديرية التموين بدمياط - في بيان اليوم الأربعاء - أنه من بين المحاضر تحرير 121 محضرًا للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات.


وبالنسبة للأسواق، تم تحرير 596 محضرًا خلال المتابعة الميدانية على الأسواق لرصد مخالفات جاء من بينها الغش التجاري، انتهاء شهادات الصلاحية، مخالفة أسعار البيع، لحوم مكشوفة، عدم الإعلان عن البضاعة المخزنة.


وفي السياق ذاته، تم التحفظ على ربع طن سكر بدون فواتير وترخيص، فضلاً عن ضبط 17 جوال أرز أبيض مجهول المصدر، وضبط 109 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وضبط 851 كيلو دواجن مفرومة وبسطرمة مغشوشة.
 

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