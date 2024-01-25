أزمة جديدة.. طائرة بوينج تفقد عجلة المقدمة.. شاهد التفاصيل

في واقعد جديدة وصادمة من نوعها، فقدت طائرة بوين من طراز 757 تشغلها شركة دلتا إيرلاينز عجلة مقدمة الطائرة أثناء الاستعداد للإقلاع من أتلانتا، ما قد يخلق المزيد من عدم اليقين حول واحدة من أكبر الشركات المصنعة في البلاد بعد سلسلة مثيرة للقلق من الحوادث التي تعرضها لها طائراتها.

رحلة دلتا رقم 982 المتجهة إلى بوغوتا في كولومبيا كانت تتحرك على المدرج للإقلاع من مطار هارتسفيلد غاكسون اتلانتا الدولي، عندما وقع الحادث الساعة 11:15 صباح السبت، وفقا لهيئة الطيران الفيدرالي التي تحقق في الواقعة.

وقالت دلتا "أخرج كل الركاب وأمتعتهم من الطائرة ونقلوا إلى البوابة ومنها إلى طائرة بديلة. نعتذر لعملائنا على الإزعاج."

لم يصب أحد، وفق ما أكده متحدث باسم دلتا للأسوشيتدبرس، وأشار إلى أن الطائرة دخلت الصيانة في اليوم التالي.

وفقا لبيانات الشركة، كان 172 راكبا وطياران و4 من الطاقم على متن الطائرة.

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عند الاتصال بها، لم ترد شركة بوينغ بمزيد من التعليقات. كانت بوينج التي تتخذ من فيرجينيا مقرا لها قد أنهت إنتاج الطائرات 757 منذ نحو 20 عاما.

وقعت سلسلة من الحوادث التي تتضمن طائرات بوينغ خلال السنوات الأخيرة، كان من بينها حادثان لطائرات ماكس8 في إندونيسيا وإثيوبيا، أسفرا عن مصرع كل الموجودين على متنهما، وكان عددهم 346 شخصا في 2018 و2019.



في بداية الشهر الجاري، انفجر باب وخلع على متن طائرة 737 ماكس 9 لطيران ألاسكا على ارتفاع 4900 متر فوق اوريغون، ما ترك فجوة في جانب الطائرة. منذ ذلك الوقت، أبلغت شركة طيران لاسكا وشركة يونايتد عن العثور على براغي مفككة ومشكلات أخرى في أبواب عدد غير محدد من الطائرات من ذات الطراز.

كان الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون، في واشنطن العاصمة الأربعاء للقاء نواب ومشرعين بسبب سلامة الطائرات ماكس9.

وسبقت تحقيقات جارية وانتقادات حادة لبوينغ داخل وخارج صناعة الطيران الجوي زيارة كالهون لواشنطن.