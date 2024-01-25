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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

تحدد بشكل رسمي مواجهة مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية، في الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وجاءت مواجهة مصر وكوت ديفوار؛ بعد تأهل مصر كوصيف للمجموعة الثانية، وتأهل الكونغو كوصيف للمجموعة السادسة، ويلتقي المنتخبان يوم 28 يناير 2024 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع  إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل منتخب الرأس الأخضر متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب مصر بـ 3 نقاط، وثالثا منتخب غانا برصيد نقطتين، ويتذيل المجموعة منتخب موزمبيق برصيد نقطتين.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، وتشير النتيجة إلى تقدم الرأس الأخضر بهدف نظيف.

وخلال الشوط الأول  ظهر منتخب مصر بشكل جيد وحاول أكثر من مرة التسجيل لكن دفاع منتخب الرأس الأخضر تصدى لتلك المحاولات ولكن

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفريق في مباراته أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وجاء كالتالي :

محمد الشناوي
محمد هاني
محمد عبد المنعم 
أحمد حجازي
أحمد فتوح
مروان عطية
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
عمر مرموش
مصطفى محمد.

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