ارتفاع معدلات الرهن العقاري في أمريكا بشكل طفيف

ارتفعت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 8% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، وفقاً لمؤشر جمعية المصرفيين للرهن العقاري المعدل موسمياً في الولايات المتحدة الأميركية.



ومع ذلك، ظل الطلب أقل بنسبة 18% عما كان عليه في الأسبوع نفسه قبل عام واحد، عندما كانت المعدلات أقل.

إلى ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر الفائدة التعاقدية للقروض العقارية ذات السعر الثابت لمدة 30 عاماً مع أرصدة القروض المطابقة (726.200 دولار أو أقل) إلى 6.78% من 6.75%، وارتفعت النقاط إلى 0.63 من 0.62 (بما في ذلك رسوم الإنشاء) للقروض بفائدة 20%. قسط.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي جويل كان، في بيان صحفي: "ارتفعت معدلات الرهن العقاري بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال هناك اتجاه تصاعدي في نشاط الشراء".

وتابع "قادت طلبات الشراء التقليدية وطلبات قروض إدارة الإسكان الفدرالية معظم الزيادة في الأسبوع الماضي حيث تحرك بعض المشترين للشراء في وقت مبكر من هذا الموسم".

من جانب آخر، تراجعت طلبات إعادة تمويل قرض المنزل بنسبة 7% خلال الأسبوع وكانت أقل بنسبة 8% عن العام الماضي. ومع أن أسعار الفائدة لا تزال أعلى مما كانت عليه في العام الماضي، وأعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين عندما كانت إعادة التمويل مزدهرة، فإن غياب الحافز موجود لدى معظم المقترضين.

وفقاً لصحيفة Mortgage News Daily، يبلغ معدل الرهن العقاري 6.92%، بعد أن ارتفعت معدلاته في بداية هذا الأسبوع وفق متوسط ​​​​سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاماً، على الرغم من عدم وجود سبب محدد لهذه الزيادة.