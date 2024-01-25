شرط واحد للعودة.. حماس تعلق المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مع إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قطر أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن حركة حماس قررت تعليق المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسري الجديدة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد طالبت حركة حماس بسحب القوات الإسرائيلية كافة من قطاع غزة منذ المرحلة الأولى.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حماس لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماسفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادا بشأن التوصل إلى اتفاق ولا يزال يراوغ ولا يريد التوصل إلى تفاهم، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس الخداع ولا تبدو جادة في الأفكار المطروحة.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا من خلال مصر وقطر يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.