عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرط واحد للعودة.. حماس تعلق المفاوضات بشأن صفقة الأسرى مع إسرائيل

حماس وإسرائيل
حماس وإسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قطر أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن حركة حماس قررت تعليق المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسري الجديدة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فقد طالبت حركة حماس بسحب القوات الإسرائيلية كافة من قطاع غزة منذ المرحلة الأولى.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن حماس لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حركة حماسفي تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادا بشأن التوصل إلى اتفاق ولا يزال يراوغ ولا يريد التوصل إلى تفاهم، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس الخداع ولا تبدو جادة في الأفكار المطروحة.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن إسرائيل قدمت لحماس اقتراحا من خلال مصر وقطر يتضمن وقفا للقتال لمدة تصل إلى شهرين كجزء من اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

بعد طلب روسيا .. قرار فرنسي بشأن طائرة الأسرى الأوكرانيين

موقف حماس وإسرائيل.. تطورات جديدة بشأن صفقة الأسرى

حماس الاحتلال الاسرائيلي قطر صفقة تبادل الاسرى قطاع غزة غزة القوات الإسرائيلية حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

موضوعات متعلقة

يديعوت أحرونوت: الخلافات بشأن صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس كبيرة جدا

رويترز تكشف اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

الصليب الأحمر: لسنا جزءا من الحوار بين إسرائيل وحماس

بوساطة مصر وقطر.. صفقة جديدة تطرق الأبواب بين إسرائيل وحماس |تفاصيل

صفقة أسرى جديدة| إعلام عبري : المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس مستمرة

الأعور: 18 ألف جريح وقتيل للاحتلال.. وحماس تمتلك 70% من قدراتها

ترشيحاتنا

بحضور وزير الاتصالات ..تفاصيل الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن

الجيش الأوكراني: روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ قبالة ساحل شبه جزيرة القرم

خريطة مرورية لسهولة حركتك علي الطريق

بعد إسقاط الطائرة العسكرية.. روسيا تكشف مصير صفقات تبادل الأسرى مع أوكرانيا

مشوهة بخط عريض من العين.. طبيب تجميل وجه ريهام سعيد يواجه الحبس والغرامة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 يناير 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ