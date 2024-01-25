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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن ظاهرة فلكية خلال شهر رجب.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، ترقب وانتظار ظاهرة فلكية خاصة بشهر رجب، تحدث في مدينة جدة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن "بدر رجب" ينتظر أن يتم رصده خلال ساعات الليل وسيكون مشاهداً إلى جانب رصد الفوهات القمرية المشعة خلافاً لبقية التضاريس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو، حيث يسلك المسار المرتفع في السماء وهو نفس المكان حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر.

وأشار "أبو زاهرة"، إلى أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري فبعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، كذلك من الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي أثناء شروقه بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

 وأكد أنه بشكل عام يمكن القول أن القمر بدرٌ طوال الليل، ولكن علمياً نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 08:54 مساءً بتوقيت مكة المكرمة, ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر، ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي عالياً في كبد السماء, وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الجمعة.

 وعد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس .

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