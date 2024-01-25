حشيش بالملايين.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات كبيرة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية.. تقدر قيمتها المالية قرابة 7,7 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (1100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 110 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (7,700,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .