المدعي العام الأوكراني: مصرع وإصابة 1734 طفلا بسبب الحرب

قال المدعي العام الأوكراني اليوم الخميس، إن القوات الروسية قت.لت حتى الآن 521 طفلاً وأصابت 1213 آخرين في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكد المدعي العم الأوكراني أن إجمالي الأطفال الذين تأثروا بالحرب الأوكرانية هو 1734 طفلاً حتى صباح يوم 25 يناير 2024، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام قبل الماضي 2022، وتسببت في مصرع وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، وسط دعم غربي غير مسبوق لأوكرانيا، حيث أرسلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” المساعدات المالية والعسكرية إلى كييف دون توقف.