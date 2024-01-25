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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع درجة سؤال العلوم لمن لم يتمكن من الإجابة عليه بالإعدادية ببني سويف

صدى البلد

 وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببحث شكوى أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، وبناء عليه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تقرر الآتي:

-الطالب الذي تمكن من حله ستحتسب له درجة السؤال( نصف درجة فقط )

-الطالب الذي لم يتمكن من حله سيتم توزيع درجته على باقي الأسئلة

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كما أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم عمل عينة عشوائية على عدد 2000 طالباً ، وتبين  أن أكثر من  78 % تمكن من حل السؤال، ورغم ذلك ونظرا لصعوبة السؤال وأنه يحتاج لمزيد من الربط لمخرجات التعلم، ولتكافؤ الفرص ، تم اتخاذ تلك الإجراءات بناء عن تكليفات المحافظ ببحث الموضوع، واستجابة لعدد كبير من أولياء الأمور ،

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على اهتمامه ودعه الدائم لمنظومة العمل بقطاع التعليم، التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، مما انعكس على سير الامتحانات بالشكل المرضي والمميز

يأتي ذلكفي استجابة لمطالب بعض أولياء الأمور الخاصة بإعادة النظر في السؤال الأول في مادة العلوم ( عربي وساينس)  في ختام امتحان نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية _وهو عمر الشمس حتى الأن.

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