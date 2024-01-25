الشباب والرياضة: نشارك ببرنامج "أنا متطوع" في معرض القاهرة الدولي للكتاب |فيديو

قال مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة، إن برنامج "أنا متطوع" في معرض القاهرة الدولي للكتاب إحدى البرامج التي تديرها وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة.

أكبر معرض كتاب جماهيري في العالم

وأضاف “عز العرب”، خلال لقائه على القناة الأولى، أن برنامج "أنا متطوع" من ضمن الإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة للشباب والنشء، مؤكداً أن العمل التطوعي في الوزارة نوع من أنواع الخدمة المدنية التي تقدمها المدارس المدنية.

وأشار معاون وزير الشباب والرياضة إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أكبر معرض كتاب جماهيري في العالم، حيث يتراوح زواره كل عام حوالي 5 ملايين شخص.

