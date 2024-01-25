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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: عيد الشرطة يوم فخر واعتزاز لكل مصري

عيد الشرطة
عيد الشرطة

هنأ النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، رجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، قائلا: "عيد الشرطة هو يوم فخر واعتزاز لكل مصري، فهو يوم يؤكد على دور الشرطة المصرية البطولي في حماية الوطن وتأمينه وحفظ الأمن والاستقرار للمواطنين".

وأضاف صبري، في بيان، أن الشرطة المصرية سطرت أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، ففي 25 يناير 1952 ضحى رجال الشرطة بأرواحهم دفاعًا عن الوطن ضد الاحتلال البريطاني ومنذ ذلك الحين ظل رجال الشرطة يواصلون جهودهم في حماية الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين، مُؤكدًا أن رجال الشرطة بالإضافة إلى أبطال القوات المسلحة هم الدرع الواقي للبلاد وهم الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، ولا يدخرون جهدًا ويضحون بكل غال ونفيس لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مُذكرًا أن المصريين يقدروا عاليًا ما يقوم به رجال الشرطة والقوات المسلحة من جهود في سبيل حماية الوطن، مُشيرًا إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال الأمن، وذلك بفضل جهود رجال الشرطة البواسل وأبطال الجيش الذين نجحوا في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

كما أكد النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تفخر وتعتز بكل جنودها الأوفياء وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم في سبيل وطنهم والحفاظ علي أرضهم وعرضهم، مُوجهًا التحية إلى شهداء الشرطة والقوات المسلحة البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

محمد صبري عيد الشرطة مستقبل وطن مجلس الشيوخ

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